Строительство 50‑метрового бассейна в Магнитогорске планируют начать осенью 2024 года

Администрация города проводит аукцион, чтобы найти подрядчика

В южной части Магнитогорска, на территории 149-го микрорайона, по инициативе губернатора Алексея Текслера построят физкультурно-оздоровительный комплекс с 50-метровым бассейном. Возведение спортивного объекта планируют начать в октябре 2024 года, а завершить работы намерены в сентябре 2027-го. Такой срок указан на портале госзакупок.

Администрация Магнитогорска проводит аукцион на строительство ФОКа с начальной ценой 1,9 миллиарда рублей. В спорткомплексе вблизи новых жилых кварталов планируют проводить соревнования, в том числе по плаванию, тренировки и другие занятия. Блок со спортивными залами будет пятиэтажным. Запроектированы зрительские трибуны, батутный центр, зал для сухого плавания, буфет.

Средства на строительство направят по муниципальной программе «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Магнитогорска» и государственной программе «Развитие физкультуры и спорта Челябинской области».