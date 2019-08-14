В Магнитогорске появится 3D-рисунок провала в асфальте

Ранее художница уже создавала подобные арт-объекты.

На одной из улиц Магнитогорска появится новый «провал в асфальте». Однако вместо сотрудников коммунальных служб её создаст местная художница.

Преподавательница ИЗО Елена Степаненко уже выкладывала на своей странице фотографии 3D-рисунков, которые радуют магнитогорцев. Так, в парк у вечного огня можно попасть по объемным линиям пешеходной разметки, а после попытаться задуть свечи на нарисованном торте, посвященном 90-летию города. Теперь художница готовит новый рисунок, закончить который ей, однако, помешал недавний дождь.

«Теперь придется ждать, пока все не высохнет», — написала Елена на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что художница привлекла особое внимание горожан сразу после первой работы на асфальте. В 2015 году на территории места работы Елены, во во дворе многопрофильного лицея №1, она вместе со своими учениками нарисовала 3D-рисунок, который изображал мировые достопримечательности. После чего, местные чиновники начали активно сотрудничать с художницей, привлекая ее к новым проектам города.