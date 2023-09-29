На оживленных перекрестках Магнитогорска установили новые дорожные видеокамеры

Автоматика выявляет непристегнутых водителей и лихачей

В Магнитогорске завершилась установка 16 новых постов видеофиксации нарушений ПДД. Сейчас идет приемка оборудования и ввод его в эксплуатацию. Ожидается, что камеры заработают после 10 октября. Об этом сегодня, 29 сентября, корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области.

Это не первые в Магнитогорске видеокамеры для контроля уличного движения. Почти год назад в городе металлургов установили 15 постов фиксации, доведя их общее число до 20. Менее чем за два месяца с их помощью было выявлено 28 тысяч нарушений на трех перекрестках.

Тендер на закупку еще 16 камер для Магнитогорска объявили в марте этого года. Согласно техзаданию, их должны были установить на Казачьей переправе, в районе дома № 9 на улице Солнечной, проспекте Карла Маркса между торговой галереей «Весна» и концертным объединением (дома № 99 и 126), а также на 13 перекрестках: ул. Советская — ул. Гагарина, ул. Труда — ул. Тевосяна, ул. Грязнова — ул. Суворова, пр. Пушкина — ул. Кирова, пр. Пушкина — ул. Маяковского, ул. Советская — ул. Ленинградская, пр. Карла Маркса — ул. Московская, пр. Карла Маркса — ул. 50-летия Магнитки, ул. Советская — ул. Комсомольская, пр. Ленина — ул. Сталеваров, ш. Западное — ул. Гагарина, ш. Космонавтов — ш. Холмогорское, ул. Суворова — ул. Ленинградская.

Автоматические комплексы способны определять, пристегнут ли водитель, фиксировать превышение скорости, проезд на красный, пересечение стоп-линии, а также правил, установленных дорожными знаками (в том числе знаком 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено») и разметкой.

На покупку оборудования из областного бюджета планировали потратить 83,5 млн рублей.

Напомним, что накануне депутаты ЗСО поддержали решение о том, чтобы зачислять напрямую в дорожный фонд штрафы за нарушения тяжеловесного транспорта. Это позволит направлять деньги сразу на ремонт дорог, которые страдают от перегруза.