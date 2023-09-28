Штрафы большегрузов будут напрямую зачислять в дорожный фонд Челябинской области

Законопроект поддержали депутаты регионального ЗСО

Заксобрание Челябинской области поддержало решение о том, чтобы зачислять напрямую в дорожный фонд штрафы за нарушения тяжеловесного транспорта. Это позволит направлять деньги сразу на ремонт дорог, которые страдают от перегруза.

В этом году дорожный фонд Челябинской области составил почти 24 миллиарда рублей. На них в регионе отремонтировали около 700 километров дорожного полотна. Примерно половину от суммы направили на ремонт дорог в городах и районах.

Поступления от штрафов большегрузов в дорожный фонд будут учитываться при составлении областного бюджета на 2024 год.