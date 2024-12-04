В Магнитогорске почти на год закроют проезд по мосту через реку Урал

Для горожан разработали маршруты объезда

В Магнитогорске с 8 января закроют на ремонт автомобильный мост «Северный переход» через реку Урал. Работы будут длиться до 1 ноября 2025 года, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Ремонтные работы начались еще летом, но проходили без перекрытия или ограничения движения», — напомнили в пресс-службе.

Во время ремонта строители смонтируют новые железобетонные конструкции, укрепят опоры моста и откосы насыпей.

Для горожан разработали альтернативные маршруты движения общественного транспорта, отремонтировали трамвайные пути и расширили улицу Кирова.