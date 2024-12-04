В Челябинской области усилят работу по ремонту плотин и укреплению берегов

О решениях по итогам летних паводков губернатор Алексей Текслер доложил полпреду на коллегии по нацбезопасности

В Челябинской области сделали выводы после летних паводков и усилят работу по мониторингу и ремонту плотин, расчистке русел рек и укреплению берегов. Об этом глава региона Алексей Текслер доложил полпреду на коллегии по нацбезопасности, сообщает пресс-служба правительства.

Губернатор отметил, что к паводку в регионе всегда готовятся заранее: ослабляют лед, разворачивают посты мониторинга, готовят спасателей, спецтехнику и плавсредства, пункты временного размещения на случай эвакуации, налаживают взаимодействие с соседними регионами.

«Для мониторинга гидрологической обстановки работают 15 стационарных постов Росгидромета, дополнительно было развернуто еще 26 временных постов наблюдения. Весной были проведены превентивные мероприятия по искусственному ослаблению льда: распиловка и чернение льда, а также взрывные работы. Особое внимание уделили оперативному обмену информацией. На случай эвакуации подготовили пункты временного размещения емкостью более 20 тысяч человек», — отметил Алексей Текслер.

Первые подтопления в Челябинской области начались в апреле в связи с быстрым таянием снега. Силами спасателей люди из подтопленных территорий были эвакуированы, была организована откачка воды.

Летом обильные дожди, значительно превышающие среднемноголетнюю норму, привели к подтоплению ряда территорий, в связи с чем вводились спецрежимы: повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. В подтопленных территориях были развернуты ПВР, работали спасатели.

«Благодарны коллегам из Тюмени, Кургана, Свердловской области за помощь в ликвидации последствий летнего паводка. Каждому из коллег слова благодарности за ту помощь, которая была оперативно оказана региону», — подчеркнул Алексей Текслер.

Жителям региона, пострадавшим в результате подтопления жилых домов, была оказана финансовая помощь: единовременная, а также на ремонт и приобретение нового жилья взамен утраченного.

Алексей Текслер акцентировал, что по итогам летних ЧП были сделаны выводы и даны поручения.

Полпред Артем Жога, в свою очередь, поручил регионам, помимо стандартных мер подготовки к паводку, провести тщательную инвентаризацию и оценку надежности гидротехнических сооружений, в том числе не поставленных на контроль в Ростехнадзоре.

Добавим, на заседании также обсуждались итоги пожароопасного сезона на Урале. Кроме того, полпред поручил главам регионов обеспечить безопасность населения в период новогодних праздников.