В Челябинской области под Еткулем закрыли участок дороги для ремонта

Водителей просят ездить по альтернативным маршрутам

В Челябинской области с сегодняшнего дня, 10 ноября, закрывается участок дороги Еткуль — Еманжелинка для проведения ремонтных работ в месте подтопления, сообщили в областном Миндортрансе.

«В связи с необходимостью выполнения ремонтных работ для предотвращения угрозы безопасности дорожного движения в месте подтопления на 12 километре автодороги Еткуль — Емажелинка вводится временное прекращение движения с 11:00 10 ноября»,— уточнили в ведомстве.

Автомобилистам показали, какими путями они могут объехать закрытый участок.

Напомним, ремонт дороги между Еткулем и Еманжелинкой начали в 2022 году и завершили в июне 2023-го. Она выходит к федеральной трассе Челябинск — Троицк — Казахстан, а также связывает множество действующих карьеров.