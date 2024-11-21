Мост в Металлургическом районе Челябинска отремонтируют за 1,4 миллиарда рублей

Подрядчиком стала компания из Уфы

Комитет дорожного хозяйства Челябинска заключил контракт на капремонт моста по улице Черкасской с подрядчиком из Уфы. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Мост через реку Миасс по улице Черкасской на въезде в Металлургический район будет ремонтировать уфимская компания «Уралмостострой» за 1,4 миллиарда рублей.

В техническом задании указано, что подрядчику необходимо отремонтировать 75,5 метров трамвайного и совмещенного мостов. Ширина полосы движения — 3,5 метров.

Ремонтные работы подразумевают переустройство инженерных сетей и трамвайных путей, монтаж освещения, ливневок и компенсационную высадку деревьев и кустарников.

Срок сдачи моста — середина августа 2027 года. Финансируется ремонт из городского бюджета.