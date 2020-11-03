На выбор инструмента для накоплений влияет, в первую очередь, гарантированный доход — такой позиции придерживаются 44% опрошенных. 12% назвали основным критерием надежность и сохранность сбережений. Еще 6% считают важным короткий срок сбережения, 5% — обещанный доход.
Самым распространённым способом накоплений
«О том, что есть и другие — кроме банковского вклада — варианты накопления, знает чуть меньше половины опрошенных. Большая часть респондентов, которые знакомы с другими инструментами накопления либо „что-то слышали о них“ — в возрасте от 31 до 50 лет. Поколение Z и беби-бумеры (то есть до 30 лет и старше 51 года) мало знают о разных финансовых инструментах, кроме вклада в банк», — говорится в пресс-релизе НПФ «Сафмар».
При этом получить гарантированный доход при среднем сроке инвестиций возможно. Так, недавно частные пенсионные фонды запустили новые инвестиционные планы, рассчитанные не на пенсионные накопления, а на
*По данным Банка России, снизившего в этом году ключевую ставку до рекордных значений (с 6,5% до 4,25%), средние ставки коммерческих банков тоже упали. Так, по рублевым вкладам средняя максимальная ставка среди 10 крупнейших банков в первой декаде октября составила 4,33% против 5,9% на начало года.