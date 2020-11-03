Частный пенсионный фонд выяснил отношение россиян к разным способам сбережений

Согласно опросу, ключевым фактором при выборе инструмента накопления является гарантированный доход.

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НПФ «Сафмар» представил результаты сентябрьского опроса, посвященного отношению россиян к различным финансовым инструментам. Согласно полученным данным, практически половина респондентов осведомлена об альтернативных банковским вкладам способах сбережений, однако большая часть не пользовалась ими лично.

На выбор инструмента для накоплений влияет, в первую очередь, гарантированный доход — такой позиции придерживаются 44% опрошенных. 12% назвали основным критерием надежность и сохранность сбережений. Еще 6% считают важным короткий срок сбережения, 5% — обещанный доход.

Самым распространённым способом накоплений по-прежнему является банковский депозит. При этом 80% вкладчиков отмечают ухудшение условий в кредитных организациях*. 10% опрошенных доверяют средства негосударственным пенсионным фондам, а третье место (5,7%) делят страхование жизни и индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Стоит отметить, что почти 90% респондентов вовсе не пользуются никакими способами сбережений.

«О том, что есть и другие — кроме банковского вклада — варианты накопления, знает чуть меньше половины опрошенных. Большая часть респондентов, которые знакомы с другими инструментами накопления либо „что-то слышали о них“ — в возрасте от 31 до 50 лет. Поколение Z и беби-бумеры (то есть до 30 лет и старше 51 года) мало знают о разных финансовых инструментах, кроме вклада в банк», — говорится в пресс-релизе НПФ «Сафмар».

При этом получить гарантированный доход при среднем сроке инвестиций возможно. Так, недавно частные пенсионные фонды запустили новые инвестиционные планы, рассчитанные не на пенсионные накопления, а на 4—5-летний период с гарантированной доходностью и защитой от взысканий.

*По данным Банка России, снизившего в этом году ключевую ставку до рекордных значений (с 6,5% до 4,25%), средние ставки коммерческих банков тоже упали. Так, по рублевым вкладам средняя максимальная ставка среди 10 крупнейших банков в первой декаде октября составила 4,33% против 5,9% на начало года.