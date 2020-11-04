Эксперт рассказал, кому в следующем году назначат пенсию раньше срока

На неё смогут претендовать несколько категорий.

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Люди, работающие на особо тяжёлых и опасных рабочих местах, а также занятые в наиболее важных для общества сферах получат право на досрочные пенсии в 2021 году. Об этом, со ссылкой на главу Центра анализа НПФ «Сафмар» Евгения Биезбардиса сообщает агентство «Прайм».



Эксперт отметил, что право на досрочное назначение страховой пенсии, к примеру, могут получить работники металлургических, машиностроительных, химических производств и горнодобывающей отрасли. Кроме того, её назначают людям, которые работают в важных для общества сферах, таких как медицина и педагогика.

«Право на досрочное назначение страховой пенсии по старости имеют некоторые россияне по социальным мотивам и состоянию здоровья. Это родители и опекуны детей-инвалидов, многодетные матери, инвалиды, люди, работающие на Крайнем Севере и приравненных к ним территориях, представители коренных малочисленных народов Севера. Сюда же относятся ликвидаторы радиационных и техногенных катастроф и испытаний»,— пишет агентство «Прайм».

Также, по словам Евгения Биезбардиса, с повышением пенсионного возраста появился ряд категорий, которым положен более ранний выход на пенсию. Это предпенсионеры, которым до пенсии остается два года в случае, если они отработали 20 или 25 лет, и они не могут найти работу после увольнения. Для ее назначения нужна подтверждающая статус справка из центра занятости.

Помимо прочего, досрочная пенсия возможна и для многодетных матерей, для них срок выхода на пенсию зависит от числа детей. При этом стаж должен быть не менее 15 лет. Также в 50 лет смогут выйти на пенсию женщины с двумя и более детьми, работавшие на Крайнем Севере. За досрочной пенсией на два года раньше установленного законом смогут и люди с большим страховым стажем — не менее 37 лет для женщин и не менее 42 лет для мужчин. Однако сделать это они смогут только после наступления 55 и 60 лет.