В Магнитогорске открылась дорога к парку «Притяжение»

Новый проезд соединяет крупный садовый поселок с городским микрорайоном

В Магнитогорске открыли новую четырехполосную дорогу, которая объединяет сады «Мичуринец» и улицы Труда и Зеленая, вдоль парка «Притяжение». Протяженность полос — более трех с половиной километров. Глава города Сергей Бердников оценил новую дорогу, сообщает пресс-служба магнитогорской мэрии.

В масштабах Магнитогорска открытие новой дороги — знаковое событие. Проезд позволит снизить нагрузку на центральные магистрали. На выезде из аэропорта можно будет миновать город по объездной дороге и выехать сразу к улице Труда. Те, кому в новые кварталы необходимо попасть, могут не заезжать в город.

Строительство проходило в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Вдоль проезжей части расположено по пять остановочных комплексов с каждой стороны и три светофора, нанесена разметка, установлено современное освещение и оборудованы тротуары для пешеходов. Со стороны «Притяжения» соорудили шумозащитное ограждение.

После поездки по новой дороге Сергей Бердников поделился впечатлениями.

«Эта дорога — и экологическое решение вопроса в какой-то степени. Автомобилистам не придется лишний раз останавливаться и проезжать по городу. Я считаю, сегодня реализован очень полезный и нужный для всех горожан проект», — сказал мэр.

Напомним, ранее глава города металлургов назвал дороги в Магнитогорске одними из лучших в России. В этом году в городе идет обновление дорог ко всем садовым товариществам, ремонтируются трамвайные переезды. Еще весной заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин при посещении Магнитогорска озвучил решение о выделении средств на развитие дорожной инфраструктуры вокруг масштабного строительства парка нового поколения «Притяжение».