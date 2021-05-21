Мэр Магнитогорска назвал городские дороги одними из лучших в России

Здесь активно идет ремонт асфальтового покрытия и уличной сети

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников прокомментировал ход ремонта улично-дорожной сети. Обновление в городе металлургов идет на нескольких участках. Это провоцирует пробки на объездных путях и даже недовольство жителей из-за пыли. Мэр уверен: дороги в городе — одни из лучших в России.

«Мы каждый год обновляем большое количество дорог. В городе делается по 13—15 километров совершенно новых дорог. Кроме того, приоритет отдается восстановлению дорожного покрытия с полной заменой асфальта на участке, а не ямочному ремонту. В целом наши дороги — одни из лучших дорог в стране, и мы продолжаем улучшать их состояние», — сказал Сергей Бердников.

Он отметил, что в Магнитогорске большое внимание уделяется восстановлению дорожной сети на пересечениях с трамвайными путями. Например, трамвайный переезд проспекта Карла Маркса и улицы Завенягина — один из самых оживленных перекрестков города. В мэрии было принято решение сделать в этом году дорогу на одном уровне с рельсами.

Рельсошпальная решетка на этом участке была проложена в 1972 году. С тех пор капитальный ремонт здесь не делали. Всего по городу в этом году будет обновлено 10 таких переездов.

Также мэр Магнитогорска отметил, что на улично-дорожной сети приведены в соответствие колодцы, люки не мешают передвижению автомобилей. Также в городе уже полностью нанесена вся разметка.