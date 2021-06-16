В Магнитогорске отремонтируют все дороги к садам

В городе асфальтируют более 120 тысяч квадратных метров

В Магнитогорске впервые за много лет начали ремонт подъездных дорог к садовым товариществам. Обновление коснется подъездов ко всем 30 садовым товариществам в городе — а это около 124 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия, — сообщает пресс-служба администрации города металлургов.

«Глава города Сергей Бердников поставил задачу, чтобы все дороги в городе были хорошими и качественными. Основные улицы приведены в порядок, теперь занимаемся садами. Мы отошли от ямочного ремонта, и теперь там, где возможно, делаем ремонт большими картами, а при необходимости меняем асфальт полностью, как до этого в СНТ Цементник или здесь (Металлург-2)», — прокомментировал директор МБУ «ДСУ г. Магнитогорска» Дмитрий Гаврилов.

Глава города Сергей Бердников добавил, что многие горожане летом проводят свое время в садах. И поэтому важно, чтобы садоводы могли легко добираться до своих участков.

«Жаркая погода нам позволила раньше обычного начать подготовку города к летнему сезону, поэтому сейчас у нас есть возможность уделить внимание дорогам, ведущим в садоводческие товарищества», — сказал Сергей Бердников.

Он также отметил, что в этом году запланирована замена асфальта на территориях школ, детских садов и учреждений дополнительного образования.

Напомним, недавно Сергей Бердников назвал дороги Магнитогорска одними из лучших в России. В городе отказались от ямочного ремонта, дорожное покрытие обновляют участками.