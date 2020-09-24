Магнитогорские любители хоккея смогут поставить бесплатную прививку от гриппа

Точку вакцинации организуют на матче «Металлург» — «Витязь».

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В Челябинской области продолжается вакцинация от гриппа. Поставить прививку сегодня, 24 сентября, смогут любители хоккея в Магнитогорске. На матче «Металлурга» против «Витязя» на домашней арене «сталеваров» будет организована специальная точка. Об этом сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона.



«В Магнитогорске продолжается вакцинация от гриппа. Сегодня в арене „Металлург“ можно „поболеть“ с пользой»,— подчеркнули в Минздраве.

Как рассказали в пресс-службе «Металлурга» кабинет, в котором можно будет поставить прививку оборудуют на первом этаже арены — в фойе центрального входа. Желающим помогут волонтёры, которые расскажут всю информацию о вакцинации.

Отметим, что для того, поставить прививку смогут люди старше 18 лет, у которых при себе будет паспорт и медицинский полис. Перед процедурой всех желающих осмотрит и проконсультирует медицинский специалист.