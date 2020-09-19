В Магнитогорске из-за дорожных работ ограничат движение

Водителей просят отнестись с пониманием и заранее планировать свой маршрут.

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В понедельник, 21 сентября, в Магнитогорске Челябинской области из-за дорожных работ ограничат движение сразу не нескольких участках улиц. Где именно водителям невозможно будет проехать, рассказали в пресс-службе мэрии города.

«В связи с производством работ по капитальному ремонту с 21 сентября будет прекращено движение транспортных средств по путепроводу над железнодорожными путями по улице 9 Мая у ОТК ПАО „Магнитогорский металлургический комбинат“ до завершения работ»,— сообщили в администрации Магнитогорска.

Кроме того, ограничение движения планируется и по улице Электросети на участке от проспекта Пушкина до улицы Курако с 21 по 28 сентября.

Водителей просят заранее планировать свои маршруты во избежание неприятных ситуаций и обращать внимание на выставленные дорожные знаки.

Отметим, дороги в Златоусте ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Причём не только в городе, но и в сёлах. Всего в этом году отремонтировано 17 объектов протяжённостью более 12 километров.