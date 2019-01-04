Режим чрезвычайной ситуации снят в Челябинской области

При этом в Магнитогорске сохранен режим ЧС муниципального уровня.

На территории Челябинской области снят режим чрезвычайной ситуации. Об этом сегодня, 4 января, заявили в пресс-службе губернатора Челябинской области. При этом в Магнитогорске будет сохранен режим ЧС муниципального уровня.



Организованный в школе 14 пункт по работе с людьми будет функционировать до 8 января включительно, в дальнейшем эта работа будет проходить в городской администрации Ответственность за дальнейшее функционирование пункта по работе с людьми, организацию демонтажных работ на месте обрушения и охрану периметра дома закреплена за главой Магнитогорска Сергеем Бердниковым. - рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе главы региона.



В течении следующих двух дней будет организован централизованный вывоз вещей жителей пятого, шестого и восьмого подъездов. Напомним, сегодня стало известно о том, что 7 и 8 подъезды дома №164 будут демонтированы. На месте трагедии, по решению Бориса Дубровского, будет создан мемориал памяти погибшим.



Спасательная операция на месте обрушения была закончена вчера, 3 января. Всего в результате трагедии погибло 39 человек. Сегодня же место происшествие осмотрел губернатор Челябинской области. В ближайшее время в доме будет проведен ремонт и восстановлено теплоснабжение.