В Магнитогорске начал работу мобильный пункт отбора на военную службу по контракту

Желающие связать жизнь с армией могут получить там исчерпывающую информацию об условиях приема в ВС РФ

В Магнитогорске в течение пяти дней будет работать мобильный пункт отбора на контрактную военную службу. Здесь будущим защитникам Отечества предоставят всю информацию о необходимых документах, размере заработной платы, гарантиях для военнослужащих и региональных и федеральных мерах соцподдержки контрактников, сообщает пресс-служба администрации Магнитогорска.



По данным пресс-службы мэрии, 19 апреля кандидатов в военнослужащие ждут в палатке у Левобережного дворца культуры металлургов, в народе — гортеатра. 20 апреля будущие контрактники смогут проконсультироваться на площади перед торговым центром «Тройка», 21—22 числа мобильный пункт будет развернут перед ТРК «Гостиный двор».

Кандидаты могут обращаться в мобильный пункт с 10 до 19 часов, уточняют в мэрии Магнитогорска.

Напомним, ранее по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера депутаты Законодательного собрания утвердили региональные меры поддержки военнослужащих по контракту. В их числе — разовые выплаты, помощь в получении образования детьми контрактников, компенсация за газификацию жилья.