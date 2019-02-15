/ В Магнитогорске на месте пострадавшего дома хотят построить парк или сквер

Решение будет принято после проведения экспертизы.

На месте дома, где 31 января 2018 года произошла трагедия, могут построить парк или сквер. Жильцов, по распоряжению президента Владимира Путина, переселят, и здание снесут.

Там будет пространство общественное. Можно назвать это парком, можно — сквером. Пока в целом мы не можем всю эту территорию использовать, до сих пор ясности нет. Когда демонтаж проведем, будет экспертиза, и тогда уже будем понимать. — прокомментировал ситуацию для РИА Новости губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Но, по словам президента РФ, именно жильцы должны решить, что именно будет на месте дома № 164 по проспекту Карла Маркса.

Напомним, 31 декабря в этом доме произошел взрыв бытового газа. Рухнул один подъезд. Под завалами погибло 39 человек.