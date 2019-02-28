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/ Челябинцы добились отмены стройки на месте сквера по улице Воровского

Челябинцы добились отмены стройки на месте сквера по улице Воровского

Помощь жителям города оказал депутат Госдумы Владимир Бурматов.
сегодня в 14:29
  |  Общество

Жители Челябинска добились отмены строительства дома вместо сквера на улице Воровского. За «зеленый островок» им помогал бороться депутат Государственной Думы Владимир Бурматов.

В 2017 году жители домов № 17 и 19 по улице Воровского обнаружили, что сквер, расположенный между их домами, окружен забором. За забором начиналась стройка, на которой обосновались наркоманы и бродяги, а также появилась стихийная помойка.

Отвоевать нашу территорию нам помог Владимир Бурматов, он дважды к нам приезжал, встречался с нами, приглашал прокуратуру. С этого и началась активная фаза действий. До этого год дело не двигалось с мертвой точки. А когда появилась информация, что застройку отменили, я сказал: это бальзам на сердце! — отметил житель дома № 17 по улице Воровского Александр Боярский.

Благодаря содействию Владимира Бурматова, в суде удалось доказать, что документы на строительство выданы с нарушениями, и разрешение у застройщика было отозвано. После себя застройщик оставил жителям «подарок» — бетонный забор и мусор. Владимир Бурматов приехал на место бывшего сквера в третий раз. Сейчас он пригласил на встречу с жителями руководство района. Именно оно должно проконтролировать процесс демонтажа забора и восстановление сквера на прежнем месте.

Больше полугода у нас продолжалась борьба против уплотнительной застройки на Воровского 17. Новое здание бы навсегда закрыло людям свет в окнах, вызвало бы перегруз существующих коммунальных сетей, которые не рассчитаны на снабжение еще одного высотного дома, вместо зеленых насаждений появилась бы одна сплошная автомобильная парковка, и все остальные сопутствующие проблемы. Это уже шестая история за год, когда мы добились отмены уплотнительной застройки. Нас в этом поддерживает Губернатор Челябинской области Борис Дубровский, и закон оказался тоже на нашей стороне: по решению суда разрешение на строительство у застройщика было отозвано. Теперь нужно убирать этот незаконный забор, и делать благоустройство всей территории, возвращать зеленую зону, которую у людей отняли полтора года назад. Застройщику дали срок — до 6 марта убрать забор, если этого не будет сделано, то демонтаж проведут принудительно, после чего заставят застройщика компенсировать расходы, понесенные службой демонтажа. — подчеркнул Владимир Бурматов.

По инициативе парламентария было остановлено уже пять фактов уплотнительной застройки в Челябинске. Все они угрожали вырубками деревьев, в том числе и занесенных в Красную книгу.

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