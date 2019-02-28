/ Челябинцы добились отмены стройки на месте сквера по улице Воровского

Помощь жителям города оказал депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Жители Челябинска добились отмены строительства дома вместо сквера на улице Воровского. За «зеленый островок» им помогал бороться депутат Государственной Думы Владимир Бурматов.

В 2017 году жители домов № 17 и 19 по улице Воровского обнаружили, что сквер, расположенный между их домами, окружен забором. За забором начиналась стройка, на которой обосновались наркоманы и бродяги, а также появилась стихийная помойка.

Отвоевать нашу территорию нам помог Владимир Бурматов, он дважды к нам приезжал, встречался с нами, приглашал прокуратуру. С этого и началась активная фаза действий. До этого год дело не двигалось с мертвой точки. А когда появилась информация, что застройку отменили, я сказал: это бальзам на сердце! — отметил житель дома № 17 по улице Воровского Александр Боярский.

Благодаря содействию Владимира Бурматова, в суде удалось доказать, что документы на строительство выданы с нарушениями, и разрешение у застройщика было отозвано. После себя застройщик оставил жителям «подарок» — бетонный забор и мусор. Владимир Бурматов приехал на место бывшего сквера в третий раз. Сейчас он пригласил на встречу с жителями руководство района. Именно оно должно проконтролировать процесс демонтажа забора и восстановление сквера на прежнем месте.

Больше полугода у нас продолжалась борьба против уплотнительной застройки на Воровского 17. Новое здание бы навсегда закрыло людям свет в окнах, вызвало бы перегруз существующих коммунальных сетей, которые не рассчитаны на снабжение еще одного высотного дома, вместо зеленых насаждений появилась бы одна сплошная автомобильная парковка, и все остальные сопутствующие проблемы. Это уже шестая история за год, когда мы добились отмены уплотнительной застройки. Нас в этом поддерживает Губернатор Челябинской области Борис Дубровский, и закон оказался тоже на нашей стороне: по решению суда разрешение на строительство у застройщика было отозвано. Теперь нужно убирать этот незаконный забор, и делать благоустройство всей территории, возвращать зеленую зону, которую у людей отняли полтора года назад. Застройщику дали срок — до 6 марта убрать забор, если этого не будет сделано, то демонтаж проведут принудительно, после чего заставят застройщика компенсировать расходы, понесенные службой демонтажа. — подчеркнул Владимир Бурматов.

По инициативе парламентария было остановлено уже пять фактов уплотнительной застройки в Челябинске. Все они угрожали вырубками деревьев, в том числе и занесенных в Красную книгу.