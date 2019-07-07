В Магнитогорске коллектор поменял фамилию, чтобы продуктивнее обманывать людей

Сейчас мошенники консультируют своих сокамерников.

Коллектор из города Магнитогорска Челябинской области взял более громкую фамилию, чтобы успешнее проворачивать свои криминальные дела. К его сожалению и к счастью обычных граждан, смена фамилии не помогла ему обогатиться и найти ещё больше клиентов.

Когда-то находчивого южноуральца звали Ринатом Салиховым. Он был совершенно обычным парнем, разве что увлекался финансами. Но однажды в голову Рината пришла «гениальная» идея: он взял фамилию Форекс и решил построить на известном бренде собственную финансовую пирамиду со всем причитающимся. Сначала Форекс с другом открыл компанию, которая погашала долги за вознаграждение, а затем и кредитно-потребительский кооператив.

Наивным вкладчикам обещали прибыль в 55%. Обещания, естественно, выполнять никто не планировал, и обманутые горожане обратились в полицию. Жуликов объявили в розыск. Друга Рината поймали быстро, а за самим Форексом пришлось «побегать».

Ущерб, нанесенный «сладкой парочкой», оценивают в 13 миллионов рублей, с 2013 по 2015 год аферисты завладели деньгами 80-ти жертв. Главарь «‎предприимчивого дуэта» пытался спрятаться с деньгами в Москве, но в итоге понесёт наказание. В ближайшее время станет известно, как долго Форекс будет консультировать своих сокамерников по финансовым вопросам.