Челябинцы оценили новый способ парковки велосипеда

Новый «арт-объект» можно увидеть в Ленинском районе города.

На днях жители Челябинска обратили внимание на интересно припаркованный велосипед в Ленинском районе. Своей находкой южноуральцы поделились в социальных сетях.

На фото, которое сделано на улице Гагарина, можно увидеть велосипед, примотанный скотчем к дереву. Пользователи начали высказывать возможные теории подобной «защиты от краж».

«Мимо проходил Человек-Паук?», — поинтересовался один из пользователей.

Некоторых горожан совсем не смутило увиденное, жители вспомнили небезызвестную шутку про «суровый» Челябинск.

«Обычная парковка в Челябинске», — заявила одна из комментаторов.

Судя по сообщениям жильцов соседних домов, что велосипед находится в таком положении уже не первый день. Пока неизвестны причины создания такого арт-объекта, однако вынуждены признать, что использовать обычный велосипедный замок было бы куда удобнее и эффективнее.