В Магнитогорске, Карталах, Верхнем Уфалее, Златоусте и Миассе рекультивируют городские свалки

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал экологические проекты в ходе обращения к депутатам Заксобрания

В Челябинской области продолжается комплексная работа по улучшению экологии. Губернатор Алексей Текслер в ходе обращения к депутатам Законодательного собрания 31 мая анонсировал мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу в городах региона. Так, в Магнитогорске рекультивируют свалку, в плане также объекты Златоуста, Миасса, Карталов и Верхнего Уфалея.

Напомним, Челябинская область реализует первый в России экологический стандарт. В рамках проекта в регионе действует единый центр онлайн-мониторинга чистоты воздуха. Алексей Текслер пояснил, какие работы ведутся по стандарту.

«Продолжаем работу с предприятиями в рамках подписанных экологических соглашений. Снижаются выбросы. Создали Единый центр онлайн-мониторинга чистоты воздуха. Наращиваем сеть постов наблюдения, которые поставляют в него данные из различных систем. Последовательно расчищаем акватории наших рек и водоемов от бытового мусора и водной растительности», — сказал губернатор.

Он рассказал, как в 2021 году завершили рекультивацию Челябинской городской свалки. Она работала с середины прошлого века. К 1980 году ее потенциал был уже полностью исчерпан, но отходы туда свозили еще почти сорок лет — до 2018 года.

«Уже совсем скоро запустим новый мусоросортировочный комплекс с полигоном для переработки твердых коммунальных отходов в Магнитогорске. Это позволит закрыть действующую городскую свалку с последующей рекультивацией. Ее проект уже в работе. В плане также объекты Златоуста, Миасса, Карталов и Верхнего Уфалея», — сказал Алексей Текслер.

Напомним, в Магнитогорске с рекультивацией городской свалки выбросы в атмосферу уменьшатся на 8% и позволят достичь показателей федерального проекта «Чистый воздух». Пока полигон в городе металлургов запустили в тестовом режиме.