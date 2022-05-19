В Магнитогорске открыли новый полигон ТКО и мусоросортировочный комплекс

Рассказываем, в чем уникальность нового предприятия, откуда и когда оно начнет принимать отходы

В Магнитогорске готовы к работе новый полигон для захоронения отходов и мусоросортировочный комплекс (МСК), строительство которых было завершено в декабре 2021 года. Прием твердых коммунальных отходов на объекте начнется после установления тарифа. В четверг, 19 мая, на площадке побывали представители Минэкологии региона.

Новый комплекс — первый значимый объект, построенный в Челябинской области после старта реформы в сфере обращения с ТКО в 2019 году. Работы выполнены АО «Ситиматик» — компанией, специализирующейся на проектировании, строительстве и эксплуатации объектов обращения с отходами. Мощность МСК — 200 тысяч тонн в год, полигона — 175 тысяч тонн в год.

Теперь отходы не будут направляться на захоронение напрямую. Основная задача — выбрать из общего количества поступающей массы полезную фракцию, которую можно пустить на повторное использование.

Будет производиться сортировка на современном эффективном оборудовании. Это позволит существенно сократить количество отходов, направляемых на захоронение, развить отрасль утилизации отходов, пояснил первый заместитель министра экологии Челябинской области Игорь Гилев.

Запуск нового полигона и МСК позволит закрыть Магнитогорскую левобережную свалку и приступить к ее рекультивации, что приведет к снижению загрязнения атмосферного воздуха в Магнитогорске (на 8 %) и позволит достичь показателей федерального проекта «Чистый воздух».

«Построенный комплекс удовлетворяет потребности Челябинской области в сортировке и захоронении отходов на второй по величине территории деятельности регионального оператора. Благодаря работе этого комплекса около 20% коммунальных отходов, образующихся в Челябинской области, будут направлены на объекты, исключающие негативное воздействие отходов на окружающую среду», — рассказала начальник управления организации обращения с отходами Минэкологии региона Юлия Жукова.

Общий объем инвестиций в Магнитогорский полигон (включая все объекты инфраструктуры) составил более 1,3 млрд рублей.

«Это первый подобный высокотехнологичный объект по обращению с ТКО в Челябинской области с уникальным оборудованием: разрывателем пакетов, барабанным грохотом для рассеивания отходов по классам крупности, перфоратором для ПЭТ-тары, магнитным сепаратором для отбора мелких металлических частиц, прессом вторичного сырья», — сообщила директор Магнитогорского филиала АО «Ситиматик» Ирина Харина.

На новый полигон будут поступать отходы на переработку из девяти муниципальных округов Челябинской области. В том числе промышленные отходы от предприятий Магнитогорска, которые также будут обрабатываться и размещаться на полигоне.

Прием твердых коммунальных отходов на объекте начнется после установления тарифа. Тарифная заявка уже направлена на рассмотрение в Минтариф Челябинской области.

Напомним, осенью 2020 года Минприроды России продлило срок эксплуатации свалки до 2023 года. Тогда же в областном Минэкологии отмечали, что эксплуатация полигона закончится не позднее 2021 года. Затем начнется рекультивация объекта. Отходы будут отправляться на новый полигон, где предусмотрены мусоросортировка и утилизация.