Два медработника скончались в Магнитогорске

По предварительным данным, причиной смертей стал коронавирус.

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В Магнитогорске умерли два медицинских работника: врач анестезиолог-реаниматолог и медицинский брат. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, предварительным диагнозом стала коронавирусная инфекция.

Врач анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории ГАУЗ «Городская больница № 2» скончался на 56-м году жизни. Более 30 лет он отдал своей профессии: в 1988 году после того, как он окончил Челябинский государственный мединститут, прошел интернатуру по специальности «Анестезиология и реаниматология». С тех пор он и работал по специальности. Врач пользовался заслуженным авторитетом и уважением у коллег и своих пациентов, он был «правой рукой» заведующего отделением. Все его ценили за высокие этические и моральные качества.

«На 49-м году жизни перестало биться сердце еще одного нашего коллеги — медицинского брата отделения функциональной диагностики АНО „Центральная клиническая медико-санитарная часть“. 28 лет он отдал работе в медсанчасти на благо здоровья своих пациентов. Внимательный, отзывчивый и преданный своему делу человек — таким его запомнят навсегда», — рассказали в пресс-службе областного Минздрава.

Министерство здравоохранения Челябинской области, коллективы городской больницы № 2 и Центральной клинической медико-санитарной части Магнитогорска, а также сайт «Первый областной» выражают искренние соболезнования родным и близким.

Напомним, за последние сутки в Челябинской области коронавирусом заболели 97 человек, четверо из которых — школьники. На сегодня от инфекции лечится 3 643 южноуральца. Общее число инфицированных за весь период пандемии — 17 390 жителей.