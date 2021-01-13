В Магнитогорске из-за мороза частично отменили занятия в школах

Но пока нет решения по второй смене

Трескучие морозы нагрянули в Челябинскую область. Из-за слишком большого падения температуры в среду, 13 января, отменены занятия в школах Магнитогорска. Правда, кое-кому идти на учебу все же придется.

Занятия в первую смену отменили полностью: остаться дома сегодня могут все ученики с 1 по 11 класс.

Относительно второй смены власти Магнитогорска решение еще не приняли. Все будет зависеть от утреннего прогноза погоды.

Напомним, в среду, 13 января, также отменены занятия в школах Челябинска. Здесь не учатся ребятишки с 1 по 7 класс первой и второй смены.