В Магнитогорске из-за коронавируса перекроют дороги к кладбищам

Власти ограничат движение на нескольких участках в родительский день.

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Во вторник, 28 апреля, в родительский день, в Магнитогорске перекроют дороги, ведущие к городским кладбищам. Сделано это для того, чтобы не допустить распространение коронавируса. Движение будет ограничено с 7 часов утра до 8 вечера по 4 маршрутам.



«Во избежание массового заражения коронавирусной инфекцией будет ограничено движение автотранспортных средств с 07:00 до 20:00 часов по следующим маршрутам: по шоссе Восточному и безымянному проезду, проходящего вдоль Левобережного кладбища от пересечения улицы Чкалова и Челябинского тракта до въезда на территорию кладбища; по безымянному проезду от улицы Гагарина до въезда на территорию Правобережного кладбища; по безымянному проезду от улицы Моховая до въезда на территорию кладбища; по безымянным проездам, проходящим вдоль Южного кладбища от Челябинского тракта»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Отметим, что родительский день или Радоница отмечается во вторник на второю неделю после Пасхи. Как правило, в этот день принято ездить на кладбища и посещать могилы умерших близких. Также панихиды по усопшим проходят в храмах. В этом году южноуральцев призвали провести этот день дома, совершить молитвы и помянуть родных в самоизоляции.