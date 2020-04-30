Магнитогорск станет участником «Недели сбора батареек»

Акция пройдёт с 25 по 31 мая.

Послушать 00:00

Конец мая в Магнитогорске станет временем, когда можно будет избавиться от старых батареек. Причём сделать это с безопасностью для окружающей среды. С 25 по 31 мая в городе пройдёт «Неделя сбора батареек».



«В Магнитогорске пройдет „Неделя сбора батареек“ с 25 по 31 мая. Можно сдать неограниченное количество батареек. Контейнер для сбора будет установлен около гипермаркета „Лента“ по адресу ул. Вокзальная, 23»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Магнитогорск не в первый раз принимает у себя подобную акцию. Предыдущая «Неделя сбора батареек» прошла здесь в октябре. Тогда точка сдачи расположилась возле ТЦ «Гостиный двор», а сам Магнитогорск был завершающим городом мероприятия.

Помимо Магнитогорска акция охватит ещё 41 город России. Первыми точками на карте станут Самара и Кострома, где сбор батареек пройдёт с 11 по 17 мая. Вместе с Магнитогорском принимать материалы будут во Владимире. Есть в планах организаторов и Челябинск, однако в столице Южного Урала неделя сбора пройдёт в середине лета.

Отметим, что одним из партнёров акции является ГК «Мегаполисресурс» из Челябинска. Фирма является одним из лидеров по переработке батареек в России.