Глава города попросила челябинцев остаться дома в Родительский день

Сегодня кладбища будут закрыты.

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В Родительский день южноуральцы не смогут сходить на кладбище и почтить память своих родных и близких. Сегодня, 28 апреля, кладбища будут закрыты для посетителей. Пропускать будут только для осуществления погребений. Глава города Наталья Котова попросила горожан не нарушать правила и остаться дома.

«Я уверена, что ушедшие от нас родственники отнеслись бы к такому решению с пониманием и не осудили нас. Позднее, когда опасность минует, мы обязательно к ним придем. Прошу каждого челябинца не нарушать режим самоизоляции. Помяните своих родных молитвой, пусть с вами будут добрые мысли и светлая память об ушедших близких. Берегите себя», — написала Котова на своей странице в соцсети.

Также глава Челябинска добавила, что сама откажется от посещения кладбища в этот день впервые за много лет.