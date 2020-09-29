Движение транспорта в Челябинске могут ограничить из-за ремонта дорог

Сезон дорожных работ в городе все еще продолжается.

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В Челябинске все еще не завершили сезон дорожных работ. Сегодня, 29 сентября 2020 года, специалисты будут работать сразу на нескольких улицах города. Из-за запланированных мероприятий, движение транспорта может быть частично ограничено.

«На улице Барбюса будут укладывать асфальтобетонное покрытие. На улице Овчинникова установят бортовой камень, а также проведут фрезерование дорожного покрытия. На улице Мира будет установлен поребрик, а также уложено асфальтобетонное покрытие на тротуаре. Тактильную плитку на пешеходных переходах установят на улице Машиностроителей. Новое асфальтобетонное покрытие установят на улицах Кулибина и Шагольская. Кроме того, покрытие положат на тротуаре на улице Индивидуальная. Бордюрные камни установят на Косарева и Островского», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе городской администрации.

Челябинцев просят учитывать возможное ограничение движения при планировании маршрутов.