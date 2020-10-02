В Челябинске могут частично ограничить движение транспорта

Сезон дорожных работ в городе продолжается.

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В Челябинске все еще не завершился сезон дорожных работ. Специалисты продолжат работать на улицах города 3 октября 2020 года. Запланирована укладка асфальтобетонного покрытия, монтаж бортового камня, а также установка тактильной плитки на разных улицах.

«На улицах Барбюса и Шагольская пройдет устройство асфальтобетонного покрытия. На улицах Овчинникова, 60 лет Октября, Косарева и Индивидуальная проведут замену бортового камня. На улице Мира установят поребрик и асфальтобетонное покрытие на тротуаре. На Новороссийской установят тактильную плитку на пешеходных переходах. На улице Кулибина заменят бортовой камень и уложат асфальтобетонное покрытие», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе городской администрации.

Из-за запланированных работ частично может быть ограничено движение транспорта. Челябинцев просят планировать свои маршруты заранее.