В Магнитогорске ищут подрядчика для строительства нового парка

Начальная цена контракта — практически 61 миллион рублей

Администрация Магнитогорска объявила аукцион на выполнение работ по благоустройству территории парка в южной части города. Аукцион появился на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 60 миллионов 847 тысяч рублей, источник финансирования — областной, местный и федеральный бюджеты. Напомним, парк в южной части Магнитогорска выбран большинством жителей на голосовании в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Строительство запланировано уже в марте, а завершиться оно должно уже к концу сентября.

Согласно эскизу проекта, архитектурное решение парка предполагает устройство четырех функциональных зон: площадь для массовых мероприятий, зона для активного отдыха с детьми, для занятий спорта и прогулочные дорожки. Зона для активного отдыха с детьми предусматривает канатную дорогу, площадки «Стройка Квадро», «Овраг», южный остров, волна. Зона для занятий спортом предполагает устройство площадок для игры в хоккей, в настольный теннис. Появятся зоны для паркура, стритбола, воркаута, катания на роликах, две площадки для минифутбола и тренажёры.

В проекте парк называется «Южный», но официальное имя месту отдыха дадут горожане. На сайте администрации Магнитогорска еще идет голосование на лучшее название среди вариантов: «Южный», «Южный родник», «Родник», «Молодежный», «Зеленый».