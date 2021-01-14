В Магнитогорске будет построен новый парк

Жители города выбирали не только локацию, но и название будущего экопространства

Общественная территория будет реализована в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». За строительство парка в южной части города на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Зеленый Лог проголосовало большинство горожан еще в прошлом году. Теперь магнитогорцы определяли название будущего пространства. Среди вариантов были: «Южный», «Южный родник», «Родник», «Молодежный», «Зеленый». Членами общественной комиссии будет принят один из предложенных вариантов. Строительство парка начнется в этом году.



«Если часть из выделенных на реализацию денег останется уже после возведения парка в южной части города, их направят на благоустройство территории, занявшей второе место в рейтинговом голосовании, — а именно прибрежной зоны парка у Вечного огня», — опубликованы разъяснения на сайте города.



За четыре года в рамках программы в Магнитогорске благоустроили бульвар «Огни Магнитки», парк у Вечного огня, Экологический парк и сквер Победы, которые были определены рейтинговым голосованием.

