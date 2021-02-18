Деловой центр с «квартирами для пиджака» начали строить в Челябинске

Закончить работу застройщик планирует к лету 2022 года

Строительство семиэтажного мультифункционального комплекса «Карт-бланш» началось на улице Свободы неподалеку от перекрестка с улицей Карла Маркса. Об этом сообщает сайт bfm74.ru. Рабочие занимаются обустройством котлована для фундамента и разбирают старую постройку по адресу: улица Свободы, 26.

Здание в стиле деконструктивизм возведут рядом с карманным парком «Карт-бланш», который открылся в 2018 году. Тогда же объявляли о строительстве делового центра, но к работам приступают только сейчас. Заказчиком объекта является ООО «Белстрой», а возведением здания занимается ООО «Реворк».

Согласно проекту, на первом этаже будут зона ресепшн, магазины, лечебно-профилактические учреждения, заведения общепита, места для арт-объектов и мероприятий, большой конференц-зал. На втором и третьем — фитнес-клуб, бассейн, SPA-комплекс и детская комната. Часть третьего и четвертый этажи займут офисы. Выше будут размещены апартаменты. На балконах квартир обустроят площадки для мини-гольфа, а на крышах — прогулочные террасы. Также предусмотрена подземная парковка.



«Одна из особенностей нашего здания в том, что не будет главного фасада. Зайти можно будет с любой стороны. Апартаменты будут не в классическом виде, как мы привыкли понимать. Одной из особенностей будет этаж с „квартирами для пиджака“. Это студии для карьеристов, занятых людей, бизнесменов, которые живут за городом и не всегда имеют возможность после совещания уехать в свой дом. Кроме того, на последнем этаже будет несколько пентхаусов со своими террасами, садами и балконами над крышей. Мы планируем, что наша территория будет доступна со всех сторон. Не будет ограничений и в проезде машин. Все смогут гулять, проходить в соседние здания и пользоваться всеми доступными сервисами»,

— рассказывал в эфире радио «Business FM Челябинск» автор проекта, девелопер Дмитрий Седельников.

Согласно паспорту объекта, завершить строительство делового центра «Карт-бланш» планируется к 31 мая 2022 года. Подробнее о проекте читайте на сайте bfm74.ru.