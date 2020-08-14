В Магнитогорске добровольцы очистили акваторию реки Урал

Традиционно на уборку выходят сотрудники ММК.

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Большой субботник состоялся в Магнитогорске. Целью добровольцев была очистка акватории реки Урал от водорослей и накопившегося мусора, который оставляют люди. Для работы на реке традиционно прибыли сотрудники ПАО «ММК».

«Мы очень благодарны ПАО „ММК“ за то, что они ежегодно откликаются, помогают. Сегодня ребята также откликнулись, пришли. Я думаю, мы сделаем большую работу для города и горожан», — прокомментировала ситуацию глава администрации Ленинского района Елена Скарлыгина.

О том, что движет молодежью, которая уже несколько лет помогает с очисткой реки, рассказал заместитель председателя МГМОО Союз молодых металлургов" Дмитрий Казаков.

«Мы все живем в этом городе, работаем на градообразующем предприятии и являемся активной молодежью этого предприятия. Это подталкивает нас каждый раз откликаться на этот призыв сделать родной город чище. Приятно пройтись по набережной, которая будет не заросшей водорослями, не в грязи. Все равно находятся несознательные люди, которые мусорят. Хочется видеть красоту. Каждый год мы собираемся большой компанией и плывем чистить», — отмечает Дмитрий Казаков.

Традиционный субботник проводится с 2017 года. Молодые люди на лодках отправляются по реке, чтобы собрать водоросли и мусор. Свой поступок они объясняют просто: «Кто, если не мы».