На набережной реки Миасс появилось новое место для отдыха

Наталья Котова оценила благоустройство.

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В Челябинске завершили благоустройство набережной реки Миасс, расположенной сразу за «Садом камней». О том, что на обновленной территории уже можно прогуляться, сообщила глава Челябинска Наталья Котова.

«Установили новые скамейки, малые архитектурные формы. Саму территорию сада почистили (отдельное спасибо студотрядам), проредили, и, теперь, в ожидании предстоящего комплексного благоустройства, она выглядит гораздо опрятней. Приходите прогуляться, оцените», — приглашает челябинцев на прогулку мэр.

Кроме того, Наталья Котова отметила, что посетила Ленинский район, где также ведутся работы по благоустройству пространства возле ДК Станкомаш.

«Прозвучало предложение от гендиректора „НОВАТЭК-Челябинск“ Вадима Ромасенко — компания готова оказать содействие в газификации существующего здесь мемориального комплекса, посвященного погибшим в годы Великой Отечественной», — подчеркнула глава Челябинска.

Завершать благоустройство пространства будут также, по принципу соучаствующего проектирования.