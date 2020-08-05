Антиквар назвал автора найденного в реке Миасс самовара

Сосуд был изготовлен в Туле после революции.

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В Челябинске продолжают изучать необычную находку, которую извлекли из Миасса. В данный момент тело реки очищают от скопившегося мусора и растительности. Именно во время данных работ и был найден антикварный самовар.

«Проводилось обследование акватории, дно исследовал водолаз, он и обнаружил самовар. Он был весь в грязи, не знаю, как он его заметил, потому что вокруг работали экскаваторы, вода была мутная. Он вытащил его и позвал нас, потому что самовар был достаточно большой, тяжелый. Мы отмыли его и засняли на телефон», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ руководитель работ по очистке реки Миасс Артем Карпов.

Для того, чтобы определить, как давно и кто изготовил данный самовар, позвали специалиста.

«По такому самовару можно сказать, что изначальный автор был Баташов, их семья начала работать в середине 19 века. Работали до революции, после революции были запрещены логотипы царских изображений. Авторство можно определить по форме ручек, решеток, короны. Этот самовар был изготовлен на фабрике „Тул. Патрон. завод“, они стали преемниками Баташова, после Октябрьской революции», — прокомментировал находку для корреспондента медиахолдинга ОТВ антиквар Владимир Подгорных.

После того, как самовар будет изучен и отреставрирован специалистами, его передадут в Исторический музей Южного Урала.