В Магнитогорске девушку осудили за покупки с чужой карты на «Алиэкспресс»

Она потратила более 25 тысяч рублей.

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В Магнитогорске местную жительницу осудили за мошенничество с электронными средствами платежа. История берет свое начало еще осенью 2018 года, когда Никита Г. в Магнитогорске снимал деньги со своей банковской карты, после чего забыл ее в банкомате. Карту ему вернули в соседнем магазине, об этой истории он не впоминал до марта 2019 года.

В январе 2019 года Юлия М. обнаружила в своей сумке листок с данными чужой банковской карты. Она привязала карту к своему аккаунту на «Алиэкспресс», попробовала заказать товар на 766 рублей. После того, как у нее получилось, Юлия сохранила данные и периодически делала заказы, оплачивая их с чужой карты. За несколько месяцев она успела совершить 40 заказов, которые стоили от 100 до 1000 рублей, на сумму 26330 рублей.

В марте 2019 года Никита обнаружил пропажу денежных средств.

«В магазине "Магнит" он решил расплатиться за покупки картой, однако кассир ему сообщила о недостаточности денежных средств. Затем через банкомат он запросил баланс карты, было около 11500 рублей. В банке ему объяснили, что с его счета были неоднократные списания, а именно в период с 13.01.2019 года по 07.03.2019 года совершались покупки с сайта "Алиэкспресс"», — сообщает пресс-служба Орджоникидзевского районного суда Магнитогорска.

Юлия признала свою вину, а также возместила ущерб. Судом ей было назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год условно, с испытательным сроком на 1 год.