Человеческий фактор: как данные банковских карт достаются мошенникам?

Сбербанк рассказал о самых распространённых схемах.

Послушать 00:00

Нередко простые граждане становятся жертвами мошенников, которые получают доступ к их банковскому счёту. И каждый раз их хитрости становятся всё более ухищрёнными. Поэтому в Сбербанке рассказали о самых распространённых случаях краж данных россиян.

Так, информацию о банковской карте можно найти не только в, так называемом, «даркнете» — данные могут утечь в сеть даже из-за того, что люди пересылают снимки с пластиковой карточкой в мессенджерах.

«Пин-коды и CVC-коды в интернете найти сложно, но в случае с номерами пластиковых карт это не так: их легко можно достать в теневом интернете и не только. Это происходит по той причине, что часто люди крайне беспечно относятся к своим персональным данным. Даже если вы сфотографируете свою карту и отправите её кому-либо — это, в принципе, уже утечка. С таким же успехом вы можете выбросить кошелёк со своей заработной платой в урну», — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Также мошенники легко могут «обокрасть» даже с помощью простого телефонного звонка. Известно уже довольно много случаев, когда преступнику достаточно знать лишь минимальный набор данных будущих жертв — фамилия, имя, отчество и номер телефона, и этого им вполне хватает, дальше всё зависит только от их навыков в переговорах. Эту информацию довольно легко достать, в том числе, с помощью социальных сетей.

В Сбербанке уточнили, что если мошенники представляются сотрудниками службы безопасности кредитной организации, любого другого банка, брокеров и так далее, и просит назвать данные вашей карты, интернет-банка, кодовое слово, то следует немедленно заканчивать разговор. Если у вас есть сомнения, то следует самостоятельно сразу перезвонить в свой банк для уточнения этой информации.