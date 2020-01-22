Бывшего директора «Челябгорзеленстроя» осудили за мошенничество

Материальный ущерб, нанесённый им, составил около 50 миллионов рублей.

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В Челябинске Центральный районный суд вынес приговор бывшему директору ООО «Челябгорзеленстрой». Станислава Петрова признали виновным в мошенничестве в особо крупных размерах.

За несколько лет, что компания выполняла контракты, заключенные с администрацией Челябинска, бывший директор совершил ряд хищений денежных средств.

«Поступившие в рамках исполненных муниципальных контрактов денежные средства обвиняемый перечислял на расчётные счета ООО "Челябгорзеленстрой", после чего заключал с аффилированными организациями фиктивные договоры подряда на выполнение аналогичных работ, фактически выполненных подчиненными сотрудниками, и отдавал распоряжение бухгалтеру на перечисление денежных средств указанным организациям за якобы выполненные ими работы», — сообщили сайту «Первый областной» в прокуратуре Челябинской области.

Переведенные деньги Петров получал наличными, после чего тратил их по своему усмотрению. Всего таким образом мужчина обналичил около 50 миллионов рублей.

Суд бывшего директора «Челябгорзеленстроя» приговорил к 4 годам лишения свободы, а также штрафу в размере 300 тысяч рублей.