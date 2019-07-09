В Магнитогорске будет построена новая крупная школа

Образовательное учреждение примет первых учеников уже в следующем году.

В 145 микрорайоне города Магнитогорска идет строительство школы по новому проекту. Работы были начаты в сентябре прошлого года. Планируется, что на площади в 9 тысяч квадратных метров будут обучаться около тысячи учеников.

Планом предусмотрено четыре здания: по одному для младших, средних и старших классов и одно, в котором будут находиться столовая и большой спортзал. Для удобства перемещения в проекте запланированы широкие коридоры и два лифта, а также все корпуса будут соединены воздушным переходом.

В этой школе не спроектирован бассейн, который был в проекте прошлой школы, построенной «Магнитогоскинвестроем». Вместо этого с западной стороны появится стадион со специальным покрытием и беговыми дорожками. Бюджет проекта составляет около 568 миллионов.

К концу зимы должна быть готова внутренняя отделка, после чего начнется работа над благоустройством территории. Запуск учреждения запланирован на сентябрь 2020 года.

По предварительным данным, новое здание станет филиалом магнитогорской школы № 10.