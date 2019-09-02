День знаний через 5 лет: в Челябинской области построят 11 школ

Новые учебные учреждения будут открываться во всей области.

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Уже через пять лет инфраструктура школ в Челябинской области заметно обновится. Всего в регионе на данный момент возводится 6 учебных учреждений с учётом всех факторов, направленных на комфортное, здоровое и интересное пребывание детей. В новых школах появятся просторные классы с современными лабораториями, лингафонные кабинеты, спортзалы, игровые комнаты, медиатеки и многое другое.

«Осенью этого года будет завершено строительство двух школ в Челябинске: в микрорайоне Яблочный в Тракторозаводском районе и микрорайоне № 27 по проспекту Победы в Калининском районе», — сообщили в пресс-службе министерства образования Челябинской области.

Строительство ещё нескольких школ завершится в 2020 году. В микрорайоне № 55 жилого района № 12 Краснопольской площадки в Челябинске это будет учебное учреждение на 1500 мест, в микрорайоне № 145 в Магнитогорске — большая общеобразовательная школа на 1000 мест. Кроме того, вместе с такими «гигантами» будет создано несколько уютных небольших деревенских школ: в Сарафановском сельском поселении Чебаркульского района на 330 мест и в деревне Казанцево Сосновского района — на 336 мест.

Также на ближайшие пять лет запланировано строительство ещё пяти общеобразовательных организаций: в Верхнеуральске будет возведена школа на 500 мест, в посёлке Западный Сосновского района — на 1100 мест. В селе Кунашак также построят школу на 500 мест, а в городе Пласт будет возведён пристрой к МКОУ «Школа № 2». Кроме того, в микрорайоне «М» Миасского городского округа появится «Школа — детский сад».