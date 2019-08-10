Александр Кузнецов рассказал о выполнении поручений от Алексея Текслера

Исполняющий обязанности министра образования рассказал о программе перезапуска системы образования.

Исполняющий обязанности министра образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов рассказал о выполнении поручений Алексея Текслера. Среди них программа о перезапуске системы образования.

«Самое главное, что должен осознать и освоить любой учитель, педагог, преподаватель – это способность замотивировать ребенка к обучению», — отметил Александр Кузнецов.

Эксклюзивно для медиахолдинга ОТВ Александр Кузнецов провел экскурсию по новым школам и детским садам города Челябинска, показал оснащение классов, рассказал о преподавании и поиграл в баскетбол.

Узнать подробности можно в программе «Красный блокнот» в воскресенье, 11 августа, в 21:30 на телеканале ОТВ.