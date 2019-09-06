На Северо-Западе Челябинска открылся новый лицей

Образовательная организация рассчитана на 825 учеников.

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Челябинский академический лицей № 95 встретил учеников в новом здании в Курчатовском районе Челябинска. Новая школа примет 825 школьников с 1 по 11 классы. Примечательно, что начальная школа расположилась в отдельном крыле, где для малышей созданы все условия для развития и отдыха. Для учеников младших классов организовали даже нетворкинг и коворкинг-зоны, где они смогут раскрыть свои таланты в новых сферах деятельности.

В лицее созданы все условия для всестороннего развития школьников. Оборудованы разнопрофильные лаборатории, есть медико-биологический кабинет, телестудия, а также собственный конференц-зал на 350 человек.

«Здание совершенно не типовое, в отношении тех коробок, к которым мы все привыкли. Я думаю, по таким проектам, просторным красивым, появится не одна школа. Светлые тона, белая мебель, широкие коридоры, современные пространства. Всё это для детей очень важно. Это та культура, которую мы должны прививать», — отметила присутствовавшая на церемонии открытия Ирина Гехт, первый заместитель губернатора Челябинской области.

Школьники в лицее смогут развить не только интеллектуальные способность, большое внимание при проектировании было уделено и физической подготовке. На территории предусмотрены баскетбольная площадка с антитравматическим покрытием, футбольное поле с естественным газоном и даже теннисный корт. Для малышей обустроят игровые площадки с малыми архитектурными формами. В лицее школьники будут заниматься в многофункциональных спортивных залах.

«Наша школа отличатся от других тем, что у нас здесь избыточное образовательное пространство. У нас представлены все уровни образования: детский сад, начальная школа и среднее и старшее звенья. Главное преимущество — разновозрастные коммуникации», — рассказала директор лицея № 95 Лилия Емельянова

Помимо общего образования дети смогут заниматься в лицее и творчеством. Наряду с общей школой, ученики смогут закончить школу искусств, получив на выходе соответствующий документ.

Присутствовала на открытии и врип главы Наталья Котова. Она также по достоинству оценила все преимущества нового лицея, но как грамотный хозяйственник обратила внимание, что есть небольшие недоработки снаружи.

«Мы смогли сдать школу на три месяца раньше, чтобы она приняла 800 ребят. Осталось доделать подъездные пути к ней, пока они сделаны в минимальном варианте, но мы планируем закончить к октябрю», — подчеркнула врип главы Челябинска.

У руководства и педагогического коллектива учебного заведения еще много планов и идей, которые они будут воплощать в жизнь теперь уже в процессе обучения юных челябинцев.