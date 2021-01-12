В Магнитогорске 12 января отменили занятия начальной школы

Дети не учатся в первую и вторую смену

В ночь на вторник, 12 января, в Магнитогорсе похолодало до −28 градусов. Из-за мороза отменены занятия в школах. Но не учатся только школьники младших классов.

Занятия отменены для учеников с первого по четвертый класс. Сегодня они не идут на занятия ни в первую, ни во вторую смену.

В среду, 13 января, и в четверг, 14 янаря, в Челябинской области ожидают дальнейшее понижение температуры. Скорее всего, школьники получат еще два дня выходных. Отменять занятия завтра и послезавтра могут и в более старших классах.

Но уже к пятнице на Южном Урале значительно потеплеет.