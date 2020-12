Школьники-мультипликаторы из Верхнего Уфалея заявились на анимационный «Оскар»

Экологические короткометражки покажут известным европейским и американским режиссёрам.

Сразу два мультфильма уфалейской студии анимации KIDStudio вошли в программу фестивалей Just A Minute Film Festival, Anifest, VIDEOMINUTO и даже Animac (премия этого фестиваля в области анимации сравнима с «Оскаром»). Уже известно, что американский фестиваль минутных видео покажет экологический мультик We even didn’t notice it... («А мы и не заметили») в январе 2021 года. Авторы мультика — Виолетта и Эвелина Мухамедхановы призывают детей и взрослых бережнее относиться к природе.

«Дети видят мир иначе. Поэтому и у взрослых есть возможность взглянуть на ситуацию с другой стороны. Первоначально экологическую тему ребята выбрали, чтобы участвовать в местных фестивалях «ЭФиР 74» (Челябинск) и «Выбери Жизнь» (Екатеринбург). А буквально после того, как мы закончили работу над проектами, нам прислали приглашения зарубежные фестивали. Чтобы соблюсти требования, девочки переозвучили мультик на английском языке», — рассказывает руководитель студии Максим Мухамедханов.

Для студии это не первый фестивальный опыт: уфалейские мультики показывали на саммите ООН в Нью-Йорке, в кинотеатрах Китая и Беларуси. И в планах KIDStudio — ещё несколько громких фестивалей.

«В январе мы будем заявляться ещё на два фестиваля во Франции и Италии. Участвовать в таких событиях несложно, если работа соответствует критериям и заключает в себе глубокий смысл. Чтобы повысить шансы на победу в России и за рубежом, мы постепенно учим детей компьютерной анимации. Этот процесс интереснее ребятам, да и уровень мультфильмов возрастает. Тем более что участие в любых фестивалях очень мотивирует ребят, с каждым разом они стараются не только придумать оригинальную идею, но и улучшить качество своих работ», — продолжает Максим Мухамедханов.

Какие ролики уфалейской анимационной студии войдут в конкурсную, а какие во внеконкурсную программу фестивалей Испании и Великобритании, станет известно в феврале-марте 2021 года. Быть может, именно уральский мультик We even didn’t notice it... получит анимационный «Оскар-2021».