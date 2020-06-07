В мае 2020 россияне начали активно бронировать отели

Об этом говорится в одном из исследований.

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В мае этого года траты россиян на бронирование номеров в отелях увеличилось на треть по сравнению с апрелем. Об этом сообщает издание «РИА Новости» со ссылкой на исследование оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Так, в мае этого года средний чек покупки в категории «отели» составил 1610 рублей, что на 13% больше, чем в апреле 2020 года. Объём продаж при этом вырос на 30%. При этом номера бронируют в отелях, расположенных в курортных регионах, таких как Крым и Краснодарский край.

«Месяцы самоизоляции естественным образом сформировали у россиян потребность в смене обстановки, восстановлении душевных и физических сил»,— рассказал изданию директор «Протекс-Отель» Роман Аверин.

При этом он отметил, что никакого ажиотажного спроса нет и в этом году точно не будет, поскольку потребитель не решил, готов ли он предпочесть отечественные отели вместо зарубежных.

Кроме того, по словам Романа Аверина, 2020 год станет «проверкой на прочность» для всего гостинично-курортного бизнеса в России.