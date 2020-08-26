В челябинском лицее нашли клад

Строители обнаружили ящик под основанием здания.

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В 31-м лицее Челябинска нашли клад. Загадочный ящик обнаружили строители, когда осматривали основание школы.

Внутри коробки оказался тщательно упакованный обеденный фарфоровый сервиз. Тарелки и чашки были замотаны в газету, которая датируется 1966 годом, а значит пролежала под школой не менее 54 лет.



«Думаю, что этот сервиз принадлежал школе, логично, потому что кроме школы, здесь ничего не было. может быть. то место, где он хранился, шел ремонт или еще какие работы. Или это сразу был подарен школе и его спрятали до лучших времен»,— рассказала «Первому областному» преподаватель лицея № 31 Тамаз Гачечиладзе.

Сервиз планируют отдать на экспертизу в исторический музей. Там должны установить дату производства посуды, и прольют свет на судьбу находки. После изучения её планируют оставить в лицее, где будут использовать особых случаев.