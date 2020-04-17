В летних лагерях Челябинской области идет подготовка к оздоровительному сезону

Детей будут принимать с 1 июня.

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Хоть в Челябинской области и продолжается режим обязательной самоизоляции, в летних оздоровительных лагерях региона подготовку территорий к приему детей не отменили. В этом году первые заезды назначены на 1 июня. И до этого всем лагерям нужно провести большую работу.

Как заявил губернатор Алексей Текслер, подготовка к сезону идет в соответствии с календарным графиком.

«Уже определены организации, которые будут оказывать эти услуги. И в мае вместе с Роспотребнадзором мы начнем проверку готовности лагерей принимать детей», — заявил глава региона.

Он также отметил. Что в связи с нынешней обстановкой, проверки будут еще тщательнее. Но все работы будут завершены в срок.