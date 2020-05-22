Первыми заработают лагеря дневного пребывания в Челябинской области

В Минобре региона рассказали, как будет организован детский отдых после снятия ограничений.

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Министерство образования и науки Челябинской области объявило о том, что подготовка к летней кампании идет полным ходом. Уже составлен реестр летних лагерей, однако не указаны даты и продолжительность смен.

«На совещании при президенте было подтверждено, что летняя оздоровительная кампания для детей тоже будет, но начнется она в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте Российской Федерации. Все будет зависеть от того, как будут сниматься те самые ограничительные мероприятия, которые определены и в целом по стране и в субъектах РФ», — подчеркнула первый заместитель министра образования Елена Коузова.

Открываться летние лагеря начнут тогда, когда регион выйдет на третий этап снятия ограничительных мер.

«В первую очередь, будут открываться лагеря для дневного пребывания, на базе общеобразовательных организаций или учреждений дополнительного образования. Постепенно будут открываться загородные лагеря, в первую очередь небольшой емкости, в которых отдыхают дети из одного муниципалитета, то есть те, которые находятся в одной эпидемиологической зоне. В последнюю очередь будут открываться лагеря, где у нас будут пересекаться большие потоки детей и взрослых, здесь нужны особые условия», — отмечает Елена Коузова.

Все решения о сроках открытия и продолжительности смен будут решаться министерством образования совместно с сотрудниками Роспотребнадзора, а также специалистами министерства здравоохранения.