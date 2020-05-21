Новую газовую котельную установили в детском загородном комплексе «Абзаково»

Оборудование оценил глава Магнитогорска.

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В Магнитогорске глава города Сергей Бердников проверил, как идут завершительные работы по установке новой газовой котельной в детском загородном комплексе «Абзаково». Она была запущена еще в декабре прошлого года, но окончательно благоустройство можно завершить только с наступлением устойчивой теплой погоды.

«Во-первых, я хочу сказать, что за прошедший год мы достигли больших результатов, причем, по всем зонам отдыха. Но одно из серьезных решений — переход данной базы отдыха на газовое отопление. Новая котельная соответствует всем самым современным требованиям», — отметил Сергей Бердников.

Новая котельная сменила старую, которая работала на угле. Теперь она состоит из трех котлов, один из них — резервный. Кроме того, она может работать в аварийном режиме на дизельном топливе. По словам главы города, это позволит сохранить или даже снизить цену на детский отдых. Благоустройство и ограждение новой котельной завершат уже к началу лета.

Далее стартует большая реконструкция всей базы отдыха. Проект рассчитан до 2024 года и пройдет в несколько этапов.